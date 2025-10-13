CHP’li eski Başkan Turgay Erdem ve 21 kişi adliyeye sevk edildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, CHP'li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşiyle birlikte toplam 22 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçlamaları kapsamında sürdürülüyor.

Üç ilde eş zamanlı operasyon

10 Ekim 2025'te Bursa merkezli olarak toplam üç ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilere ait 24 ikamet, 8 şirket adresi ve 12 araçta arama yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.

Firari bir şüpheli aranıyor

Soruşturmada firari durumda bulunan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle devam ettiğini açıkladı.