CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlendi. Operasyonda eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

HAZİNEDAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan eski belediye başkanı Murat Hazinedar ve diğer şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

HAZİNEDAR CHP YANDAŞI SÖZCÜ YAZARI UĞUR DÜNDAR'I PATLATTI

CHP yandaşı Sözcü yazarı Uğur Dündar, yolsuzluklarla anılan ve dün yakalanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları gündeme geldiğinde "Allah herkesi kuru iftiradan korusun" ifadelerini kullanmıştı.

AKLANDIĞINI DÜNDAR'A İNANDIRDI

20 Ağustos 2022'deki konuyu köşesine taşıyan Dündar, ve Hazinedar'ın ifadelerine yer vererek aklandığını duyurmuştu. Dündar, Hazinedar'ın ifadeleri sonrası yazısında, "Eğer o yaz bahçesinde rastlamasaydım, Murat Hazinedar'ı yolsuzluklarla hatırlamaya devam edecektim. O, biraz ilerimizdeki bir masada oturan eşi ve oğlunun yanına dönerken, Korcan"la aynı anda şunları söyledik: "Allah herkesi kuru iftiradan korusun!.."" ifadelerini kullandı. Ancak, 2016'da açılan ve devam edilen soruşturmalar neticesinde Murat Hazinedar gözaltına alındı.

Murat Hazinedar'ın yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı

"BUYUR ETTİK OTURDU"

Dündar, yazısında, "Geçen gün bir yaz bahçesinde değerli kardeşim Korcan Karar'la sohbet ederken, yanımıza biri yaklaştı. Baktım; Beşiktaş"ın yolsuzluklarla anılan eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar… Eşi ve oğluyla bulunduğumuz ilçeye tatile gelmişler. Buyur ettik oturdu. Hemen "Sizin soruşturmalar ne oldu?" diye sordum. Acı acı güldü. "Uğur Bey" dedi, "Size tam sayısını veriyorum; İçişleri Bakanlığı"nca 351 soruşturma geçirdim. Bunlara ilaveten üç MASAK, iki MİT ve bir Sayıştay soruşturmaları da var!.." ifadelerini kullanmıştı.



CHP'Lİ BELEDİYEYE SORUŞTURMA 2016'DA BAŞLADI

Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlendi. Soruşturma 2016 yılında 2 müfettişin yaptığı incelemelerle başladı.

Müfettişler belediyede yaptıkları incelemelerde verilmemesi gereken ruhsatların verildiğini fark edince araştırmaları derinleştirdi. Yapılan incelemenin ardından da belediyede 'rüşvet' ağı olduğunu fark eden müfettişler, hazırladıkları raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.



Raporların ardından konuyla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

Kararla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kaldıkları tespit edilen İstanbul merkez olmak üzere Ordu, Ankara ve Çanakkale'deki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonda Beşiktaş eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı ve halen görevde bulunan zabıta memurlarının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan eski belediye başkanı Murat Hazinedar ise Kastamonu Tosya'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette alınan ifadelerinin ardından Hazinedar ve diğer şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

DEMOKRAT PARTİ İL BAŞKANI DA GÖZALTINA ALINDI

Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda'nın da gözaltında olduğu iddia edildi. Şüphelilerin oluşturdukları rüşvet tarifeleriyle sistematik bir şekilde 'işlem geciktirme' ve sonrasında 'işlem hızlandırma' yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi. Şüphelilerin özellikle işyeri açmak veya inşaat yapmak isteyen kişilerin ruhsat başvurusunda işleri hızlandırmak adına 'bağış' adı altında rüşvet aldığı bilgisine ulaşıldı. Soruşturma kapsamında 15 kişinin 'müşteki' sıfatıyla ifadelerinin alındığı, 47 kişinin ise 'bilgi sahibi' olarak bilgilerine başvurulduğu belirtildi. Soruşturmada ismi geçen şüphelilerden bazılarının, bir işadamından 1 milyon 300 bin dolar rüşvet istediğine ilişkin iddiasının da yer aldığı öne sürüldü.



BAĞIŞ ADI ALTINDA RÜŞVET

Operasyonun en çarpıcı detaylarından birinin, işadamı Fevzi Öztürkmen'den bağış adı altında rüşvet alınması olduğu öne sürüldü. İddialara göre 14 Kasım'da Şişli Polis Merkezi'ne giderek şikâyet dilekçesi veren Öztürkmen, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda ve Demokrat Parti'den belediye başkan adayı olan Hüseyin Avni Sipahi'nin kendisinden rüşvet aldığını söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, Öztürkmen, 2015'te Beşiktaş'ta bina satın aldığını, kentsel dönüşüm yapmak için belediyeye gittiğinde dönemin Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi ile makamında görüştüğünü ve Sipahi'nin asfalt yatırımı bahanesiyle yardım adı altında 1 milyon 300 bin dolar aldığını, parayı da Ekrem Eray Arda'ya Akmerkez'deki ofisinde teslim ettiğini öne sürdü.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlenmesine ilişkin mevcut belediye yönetiminden açıklama geldi.

Açıklamada, "Bugün çeşitli basın yayın organlarında "Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon" başlıklı bazı haberler yer almaktadır. Bu haberler 2014 ve 2018 yılları arasında başlatılan bir sürece ilişkin olup, belediyemizin mevcut yönetimi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamanın devamında ise "Belediyemiz tüm yöneticileri ve birimleri ile görevinin başındadır. Yasalara, mevzuata ve hukuka uygun bir şekilde Beşiktaş halkına hizmet sunmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.