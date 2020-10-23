Gazeteci Bekir Coşkun'un cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin yan yana olmalarına rağmen basına servis edilen fotoğrafta kırpılmış fotoğrafın kullanılmasına İnce çok sert tepki gösterdi. İnce'nin tepkileri sonrası CHP'de sansür tartışması alevlendi. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise sansür iddialarına yanıt verdi. Öztrak "Eğer hakkaten buradan bir bölücülük, niza çıkarılmak isteniyorsa aynı durumun videoda da olması gerekir. Ben sordum, bu kesilmiş olan bir resim değil, bu o açıdan çekilmiş olan bir resim." dedi.
CHP'de sansür tartışması büyüyor! Muharrem İnce ile Parti Sözcüsü Faik Öztrak karşı karşıya
- Hulusi Akar'dan Yunan'a: İyi niyet göstergesi olarak NAVTEX'i iptal edebiliriz
- A Haber ekranlarında suç duyurusu: Buğra Kavuncu Meral Akşener'in prensiydi
- CHP'de sansür tartışması büyüyor! Muharrem İnce ile Parti Sözcüsü Faik Öztrak karşı karşıya
- Mevlana Camii'ne Alman polisinin botla girmesine Başkan Erdoğan'dan sert tepki
- Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
- Kulisleri karıştıran iddia! "CHP ve İYİ Parti’den 10'a yakın milletvekili Muharrem İnce'nin ''Memleket Hareketi''ne geçecek"
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Ekim koronavirüs sayılarını duyurdu | KOVİD-19 TABLOSU
- İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'tan bomba açıklama: Operasyonun başı Meral Akşener!
- Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bursa'da önemli açıklamalar
- Macron haddini aşıyor! Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret karikatürleri devlet binalarına yansıtıldı
- Ali Muhyiddin el-Karadaği'den A Haber'de önemli mesaj: İslam ümmeti birlik olmalı
- Fransız devlet televizyonu tarafsız Karabağ haberini kaldırdı