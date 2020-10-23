CHP'de sansür tartışması büyüyor! Muharrem İnce ile Parti Sözcüsü Faik Öztrak karşı karşıya

Gazeteci Bekir Coşkun'un cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin yan yana olmalarına rağmen basına servis edilen fotoğrafta kırpılmış fotoğrafın kullanılmasına İnce çok sert tepki gösterdi. İnce'nin tepkileri sonrası CHP'de sansür tartışması alevlendi. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise sansür iddialarına yanıt verdi. Öztrak "Eğer hakkaten buradan bir bölücülük, niza çıkarılmak isteniyorsa aynı durumun videoda da olması gerekir. Ben sordum, bu kesilmiş olan bir resim değil, bu o açıdan çekilmiş olan bir resim." dedi.