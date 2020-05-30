CHP yandaşı TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ Ayasofya’da Fetih Suresi okunmasından rahatsız oldu!

30.05.2020 01:26

CHP yandaşı TELE 1 kanalının Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Ayasofya’da Fetih Suresi’nin okunmasından rahatsız oldu. Osman Gökçek ise sosyal medyadan Yanardağ’a “Sen bu ülkenin evladı olamazsın” diye tepki gösterdi.