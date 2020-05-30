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CHP yandaşı TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ Ayasofya’da Fetih Suresi okunmasından rahatsız oldu!

CHP yandaşı TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ Ayasofya’da Fetih Suresi okunmasından rahatsız oldu!
30.05.2020 01:26

CHP yandaşı TELE 1 kanalının Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Ayasofya’da Fetih Suresi’nin okunmasından rahatsız oldu. Osman Gökçek ise sosyal medyadan Yanardağ’a “Sen bu ülkenin evladı olamazsın” diye tepki gösterdi.


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