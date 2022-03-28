Haberler Haber Videoları CHP ve yandaş medyasının arsızlığı! On binlerce liralık kebap ve tekne keyfine göz yumanlar Erdoğan'ın yoğurt tarifine takıldı!

CHP ve yandaş medyasının arsızlığı! On binlerce liralık kebap ve tekne keyfine göz yumanlar Erdoğan'ın yoğurt tarifine takıldı!

CHP ve yandaş medyasının arsızlığı! On binlerce liralık kebap ve tekne keyfine göz yumanlar Erdoğan'ın yoğurt tarifine takıldı!
28.03.2022 12:29

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Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Tokat'ta çiftçilerle bir araya geldi. Erdoğan, çiftçilerle yaptığı samimi konuşmada akşamları manda yoğurduna hurma, kestane balı, yulaf ezmesi karıştırarak yediğini, bu karışımın şifa olduğunu söyleyerek salondakilere de bunu uygulamalarını tavsiye etti. Başkan Erdoğan'ın bu açıklamasını manipüle eden CHP ve yandaşları; hep bir ağızdan bu karışımın yüzlerce lira olduğu yalanını yaydı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kebapçıda on binlerce liralık kebap ziyafeti çekmesini görmezden gelenlerin, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyenin teknesini kendisine makam aracı yapmasına göz yumanların Başkan Erdoğan'ın yoğurt tarifi üzerinden yaptığı operasyonlar; ikiyüzlü ve arsız tavırlarının bir kez daha gözler önüne serdi.

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