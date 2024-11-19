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CHP savaşa "saf" tuttu: Ekrem İmamoğlu'ndan hem Mansur Yavaş'a hem Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme!

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 19:55 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 19:55

CHP içindeki Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında devam eden "adaylık" kavgası gözle görünür hale geldi. Sağlı sollu saldırı altında olduğunu söyleyen Yavaş "Anketlerde birinci çıkıyorum" diyerek adaylığını ilan etti. Bu açıklama Saraçhane'yi küplere bindirirken İmamoğlu'ndan karşı hamle geldi. CHP'li İBB Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Safları sıklaştıralım" mesajı sonrası hem Yavaş'a hem de Kılıçdaroğlu'na "Sizle aynı safta değilim" mesajı gönderdi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun davasının olduğu gün İmamoğlu'nun Almanya'ya gideceği öğrenilirken bu durum 2022'nin rövanşı olarak yorumlandı...

CHP savaşa saf tuttu: Ekrem İmamoğlundan hem Mansur Yavaşa hem Kemal Kılıçdaroğluna gönderme!
CHP savaşa "saf" tuttu: Ekrem İmamoğlu'ndan hem Mansur Yavaş'a hem Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme!

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