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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fahri LGBT üyesi ilan edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fahri LGBT üyesi ilan edildi
12.04.2021 15:28
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Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’nin renkli konukları vardı. LGBT üyeleri, Meral Akşener’e teşekkür ziyareti gerçekleştirmişti. Aynı konuklar, bu kez CHP Genel Merkezi’ne gittiler ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu fahri LGBT üyesi ilan ettiler.


A Haber canlı yayında habere ilişkin şöyle aktarıldı:

Birkaç gün önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir tv kanalında kendisine sorulan bir soruyu yanıtlamıştı ve LGBT'nin aile yapısını bozmadığını ifade etmişti. Bunun üzerine bir grup LGBT üyesi geçtiğimiz dakikalar içerisinde CHP önüne geldi ve bir basın açıklaması yaptı.

Ellerindeki metinle de şu ifade yazıyordu: "Başta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olmak üzere bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz."

FAHRİ ÜYE İLAN ETTİLER
Grup, aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu LGBT fahri üyesi ilan etti.

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