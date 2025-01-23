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Canlı yayında kavga: Kanal çalışanları zor ayırdı!
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Canlı yayında kavga: Kanal çalışanları zor ayırdı!

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 00:01 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 00:09

Pakistan'da canlı yayınlanan bir tartışma programında Pakistan Adalet Hareketi'nden (PTI) Naeem Haider Panjutha ile Pakistan Müslüman Birliği - Navaz'dan (PML-N) Ikhtiar Wali Khan, arasında Pakistan'ın eski Başbakanı Imran Khan ile ilgili başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İkiliyi ayırmak için kanal çalışanları araya girdi. İşe o anlar...

Pakistan'da canlı yayına katılan iki siyasetçi birbirine girdi.

Pakistan'da Bol Haber Kanalı'nda canlı yayınlanan bir tartışma programında konuklar birbirine girdi. Fizza Ali, moderatörlüğündeki programda, Pakistan Adalet Hareketi'nden (PTI) Naeem Haider Panjutha ile Pakistan Müslüman Birliği - Navaz'dan (PML-N) Ikhtiar Wali Khan, arasında Pakistan'ın eski Başbakanı Imran Khan ile ilgili başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Birbirilerine ağır hakaretlerde de bulunan siyasetçilerden Khan, Panjutha'nın boğazına sarıldı. Panjutha'nın Khan'a karşılık vermesi ile stüdyo karıştı. İkiliyi ayırmak için kanal çalışanları araya girdi.

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