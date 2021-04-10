Canan Kaftancıoğlu'ndan cenaze namazında provokasyon! Sadece projelere değil değerlere de düşmanlar

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan’ın cenaze namazına katıldı. Kaftancıoğlu’nun erkeklerle birlikte aynı safta cenaze namazı kılması tepki çekti. A Haber canlı yayınına katılan iletişimci ve yazar Ali Saydam, "görüntüler irite edici" diyerek CHP'nin toplumsal değerlere de karşı olduğunu belirtti.

Canan Kaftancıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan'ın cenaze namazına katıldı.

Sancaktepe Sarıgazi Cemevi'nde kılınan cenaze namazına Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Gülhan'ın yakınları katıldı. Kaftancıoğlu'nun, ön safta erkeklerle birlikte aynı safta cenaze namazı kılması dikkat çekti.



TOPLUMSAL DEĞERLERE DE KARŞILAR

A Haber canlı yayınına katılan iletişimci ve yazar Ali Saydam Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi. Saydam, "Canan hanımın görüntüleri toplumun değerlerine de karşı olduklarını gösteriyor." dedi.



Ali Saydam, "Provokasyonu bu safhaya taşıyabileceklerini hiç düşünmezdim" dedi.