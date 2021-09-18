Haberler Haber Videoları Çanakkale Boğazı'nda korkutan gemi kazası! Hasar tespiti için çalışmalar başladı

Çanakkale Boğazı'nda korkutan gemi kazası! Hasar tespiti için çalışmalar başladı

Çanakkale Boğazı'nda korkutan gemi kazası! Hasar tespiti için çalışmalar başladı
18.09.2021 09:22
Ana Sayfa 01:59
İstanbul’un göbeğinde cam...
Ana Sayfa 00:51
’Bana Her Şey Seni...
Ana Sayfa 01:28
GSB kura sonuçları isim...
Ana Sayfa 00:11
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel'den...
Ana Sayfa 02:19
CHP’li Alper Taşdelen’den...
Ana Sayfa 00:22
Songül Karlı'dan derin göğüs...
Ana Sayfa 01:24
Cami imamına sarhoş tarafından...
Ana Sayfa 00:31
Aslışah Alkoçlar’dan karnı...
Ana Sayfa 01:55
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:35
Serenay Sarıkaya'dan cesur...
Ana Sayfa 04:03
İngiltere'den flaş Türkiye...
Ana Sayfa 00:16
Mersin Valiliği, CHP'li Özgür...

Çanakkale Boğazı açıklarında, iki geminin çatıştığı bildirildi. Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, ekiplerin bölgede deniz kirliliği olup olmadığı konusunda inceleme yapacağı, gemilerdeki hasarın tespiti için ise çalışma gerçekleştireceği öğrenildi.


Çanakkale Boğazı açıklarında, iki geminin çatıştığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Rusya'dan Mısır'a giden 225 metre boyundaki buğday yüklü Marshall Adaları bayraklı "M/V Levantes" gemisi ile Fas'ın Jorf Lasfar Limanı'ndan Samsun'a giden fosfat yüklü 190 metre boyundaki Marshall Adaları bayraklı "M/V Clıpper Como" adlı iki gemi, Bozcaada açıklarında çatıştı.

Gemi kaptanları, olayın ardından durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.

Bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-13" ve "Türkeli" römorkörleri ile "KIYEM-1" isimli bot sevk edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, ekiplerin bölgede deniz kirliliği olup olmadığı konusunda inceleme yapacağı, gemilerdeki hasarın tespiti için ise çalışma gerçekleştireceği öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Haber Videoları
SON DAKİKA