Can Holding operasyonu neden yapıldı?
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Can Holding’e bağlı 121 şirkete el konuldu. Soruşturmanın gerekçesi olarak “kara para aklama”, “suç örgütü kurma”, “vergi kaçakçılığı” ve “dolandırıcılık” suçlamaları öne çıktı.
Savcılık soruşturmasına göre Can Holding ve bağlı şirketlerde, kaynağı belirsiz gelirlerin sisteme sokulduğu, sahte belgelerle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı ve usulsüz finansal işlemler gerçekleştirildiği iddia edildi.
121 Şirkete El Konuldu
Soruşturma kapsamında aralarında Bilgi Üniversitesi, Show TV ve Habertürk'ün de bulunduğu toplam 121 şirkete kayyum atandı.
El konulan mal varlıkları arasında:
Şirket hisseleri
Taşınmazlar
Araçlar
Banka hesapları
Hak ve alacaklar
Kripto varlıklar
bulunuyor.
TMSF Kayyım Olarak Atandı
Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, el konulan şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Kararda, şirketlerin suç örgütü faaliyetlerinde kullanıldığına dair "kuvvetli şüphe" bulunduğu vurgulandı.
Şüpheliler Hakkında İşlem
Soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şu ana kadar 5 kişi yakalandı. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.