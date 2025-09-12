Can Holding operasyonu neden yapıldı?

Savcılık soruşturmasına göre Can Holding ve bağlı şirketlerde, kaynağı belirsiz gelirlerin sisteme sokulduğu, sahte belgelerle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı ve usulsüz finansal işlemler gerçekleştirildiği iddia edildi.

121 Şirkete El Konuldu

Soruşturma kapsamında aralarında Bilgi Üniversitesi, Show TV ve Habertürk'ün de bulunduğu toplam 121 şirkete kayyum atandı.

El konulan mal varlıkları arasında:

Şirket hisseleri

Taşınmazlar

Araçlar

Banka hesapları

Hak ve alacaklar

Kripto varlıklar

bulunuyor.

TMSF Kayyım Olarak Atandı

Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, el konulan şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Kararda, şirketlerin suç örgütü faaliyetlerinde kullanıldığına dair "kuvvetli şüphe" bulunduğu vurgulandı.

Şüpheliler Hakkında İşlem

Soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şu ana kadar 5 kişi yakalandı. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.