Can Ataklı'nın "40 milyon TL parayı buhar etti" dediği CHP'li kim?

Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'i birbirine düşüren Artı1 TV ile ilgili bir iddia daha gündeme bomba gibi düştü. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Artı1 TV'yi kimin kurduğunu sorup, “Dürüst ve güvenilir(!) gazeteciler niye bundan bahsetmiyor” diye sorunca Uğur Dündar çıldırmış, 'Karşıma çıkma, fena yaparım' diye konuşmuştu. Şimdi de Can Ataklı Artı1 TV için CHP'den toplanan 40 milyon liranın başka bir CHP'li tarafından buharlaştırıldığını ileri sürdü. Konuyu A Haber canlı yayınında değerlendiren Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel "Önemli bir CHP’li dediğiniz kişi partide yönetici mi? Kemal Bey’e yakın birisi mi? Hala milletvekili mi? Bunlar önemli sorular. Çünkü bu parayı CHP içinde toplayacak biri mutlaka parti yönetiminde olacak ya da Kemal Bey’e yakın biri olacak ki toplayabilsin. Herhangi bir mahalle delegesi, il başkanı, il yöneticisi bu parayı toplayabilir mi? Münkün değil. Yetkisinin ve etkisinin olması gerekiyor." şeklinde konuştu.