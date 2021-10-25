Büyükelçilerden geri adım!

ABD'nin ve bazı ülke büyükelçiliklerinin Osman Kavala'yla ilgili açıklamalarından geri atması Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından olumlu karşılandı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Abdullah Gül ise 11. ve12. büyükelçi gibi konuşarak o isimlere destek vermişti. Bugün ABD başta olmak üzere açıklama yapan 10 büyükelçilik geri adım attı. Kılıçdaroğlu ve Gül ise bir kez daha boşa düştü. Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında bu gelişmeleri "48 saat uluslararası ilişkilerde ders olarak okutulur" ifadeleriyle anlattı.