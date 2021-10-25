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Büyükelçilerden geri adım!

Büyükelçilerden geri adım!
25.10.2021 18:01
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ABD'nin ve bazı ülke büyükelçiliklerinin Osman Kavala'yla ilgili açıklamalarından geri atması Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından olumlu karşılandı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Abdullah Gül ise 11. ve12. büyükelçi gibi konuşarak o isimlere destek vermişti. Bugün ABD başta olmak üzere açıklama yapan 10 büyükelçilik geri adım attı. Kılıçdaroğlu ve Gül ise bir kez daha boşa düştü. Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında bu gelişmeleri "48 saat uluslararası ilişkilerde ders olarak okutulur" ifadeleriyle anlattı.

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