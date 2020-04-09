Büşra Pekin'den eğlenceli karantina videosu: Sen hangi karaktersin? 09.04.2020 18:31

Büşra Pekin karantina karakterleri videosu ile sosyal medyayı yıktı geçti! 37 yaşındaki oyuncu, eğlenceli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Corona virüs nedeniyle kendini evde karantinaya alan Pekin, "Sen hangi karantina karakterisin?" notuyla yayınladığı video ile takipçilerini güldürdü. Başarılı oyuncu paylaşımında, verdiği kilolarla da dikkat çekti.

Corona virüs nedeniyle evden çıkmayan Büşra Pekin, sosyal medya hesabını da daha aktif kullanıyor. Güzel oyuncu, son paylaşımında birbirinden farklı karakterlere büründü.

"Senin karantina karakterin hangisi" diye soran oyuncu, evde olduğunu ve herkesin moralini yüksek tutması gerektiğini belirten mesajlar verdi.