Haberler Galeri Magazin Büşra Pekin'den eğlenceli karantina videosu: Sen hangi karaktersin?

Büşra Pekin'den eğlenceli karantina videosu: Sen hangi karaktersin?

Büşra Pekin karantina karakterleri videosu ile sosyal medyayı yıktı geçti! 37 yaşındaki oyuncu, eğlenceli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Corona virüs nedeniyle kendini evde karantinaya alan Pekin, "Sen hangi karantina karakterisin?" notuyla yayınladığı video ile takipçilerini güldürdü. Videoda zayıf haliyle dikkat çeken Büşra Pekin, "Yedi sene önce başladım kilo verme sürecine. Dikkat çekmeden, hem iyi beslenerek, hem de spor yaparak az az verdim." diyerek 15 kilo verdiğini açıklamıştı.

09.04.2020 18:26 - Son Güncelleme: 09.04.2020 18:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





