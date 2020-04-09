Haberler Galeri Magazin Büşra Pekin'den eğlenceli karantina videosu: Sen hangi karaktersin?

Büşra Pekin'den eğlenceli karantina videosu: Sen hangi karaktersin?

Büşra Pekin karantina karakterleri videosu ile sosyal medyayı yıktı geçti! 37 yaşındaki oyuncu, eğlenceli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Corona virüs nedeniyle kendini evde karantinaya alan Pekin, "Sen hangi karantina karakterisin?" notuyla yayınladığı video ile takipçilerini güldürdü. Videoda zayıf haliyle dikkat çeken Büşra Pekin, "Yedi sene önce başladım kilo verme sürecine. Dikkat çekmeden, hem iyi beslenerek, hem de spor yaparak az az verdim." diyerek 15 kilo verdiğini açıklamıştı.

09.04.2020 18:26 - Son Güncelleme: 09.04.2020 18:34
Büşra Pekin'den eğlenceli karantina videosu: Sen hangi karaktersin?

Corona virüs nedeniyle evden çıkmayan Büşra Pekin, sosyal medya hesabını da daha aktif kullanıyor. Güzel oyuncu, son paylaşımında birbirinden farklı karakterlere büründü.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Büşra Pekin'den eğlenceli karantina videosu: Sen hangi karaktersin?

"Senin karantina karakterin hangisi" diye soran oyuncu, evde olduğunu ve herkesin moralini yüksek tutması gerektiğini belirten mesajlar verdi.

Büşra Pekin'den eğlenceli karantina videosu: Sen hangi karaktersin?

Bu günlerin de geçeceğini belirten oyuncunun paylaştığı videoya hayranlarından büyük ilgi geldi.

Büşra Pekin'den eğlenceli karantina videosu: Sen hangi karaktersin?

Kısa sürede 400 binin üzerinde izlenme elde eden videoya "Şaka mısın sen? Çok eğlendik" gibi yorumlar geldi.

Büşra Pekin'den eğlenceli karantina videosu: Sen hangi karaktersin?

Pekin, geçtiğimiz haftalarda da kendisini kilolu gösteren bir filtre uygulayıp, takipçilerini güldürmüştü.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fatih Ürek 'karakteri sıfır' dedi Demet Akalın tehdit etti: Kimlere neler dediğini söyleyeyim bari ben de
Fatih Ürek 'karakteri sıfır' dedi Demet Akalın tehdit etti: Kimlere neler dediğini söyleyeyim bari ben de