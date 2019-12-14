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Bursa'da İncil operasyonu: Papirüs üzerine Süryanice el yazısı ile yazılmış 1000 yıllık İncil ele geçirildi

14.12.2019 15:48

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.A. ve E.K'nin ellerindeki tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak için müşteri aradıklarını belirledi. Şüphelileri takibe alan ekipler, onları ve bağlantılı oldukları H.Ş. ve A.Ö'yü İnegöl ilçesinde gözaltına aldı. Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda, 1000 yıllık olduğu değerlendirilen, papirüs üzerine Süryanice el yazısı olarak yazılmış iki adet İncil ele geçirdi. Gözaltına alınan dört kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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