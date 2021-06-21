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Bursa Gürsu'da kavga! İki aile birbirine girdi polis zor ayırdı! O anlar kamerada

Bursa Gürsu'da kavga! İki aile birbirine girdi polis zor ayırdı! O anlar kamerada
21.06.2021 10:38
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Bursa'da iki aile arasında çıkan kavgada taş ve sopalar kullanıldı. Kavgayı polis ekipleri ayırırken kavga anları da cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Gürsu ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi.

Sokakta oyun oynayan çocukların tartışması, ailelerin de dahil olmasıyla büyüyüp, kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

İhbarla sokağa gelen polis ekipleri, kavgayı sonlandırdı.

Yaralanan olmazken, kavga anı, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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