Bursa Gemlik'te kan donduran olay! Boğarak öldürdü! Çırılçıplak halde bazanın içine sakladı

Bursa'da evine gittiği Galip Bayram'ı (54) boğarak öldürüp, bazanın içine çıplak cesedini saklayan K.D. (21), Eskişehir'de yakalandı.

EVDE TARTIŞMA ÇIKTI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, önceki gün Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre K.D., arkadaşı E.A. ile Galip Bayram'ın evine gitti.

K.D. ile Bayram arasında bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken K.D., Bayram'ı boğarak öldürdü. K.D. ile E.A., olay yerinden kaçtı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne akşam giden E.A., pişman olduğunu söyleyerek cinayeti polise itiraf etti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, E.A.'nın tarif ettiği bölgede inceleme başlattı.

BAZANIN İÇİNDE ÇIPLAK CESET BULUNDU

Gece Galip Bayram'ın 3 ay önce kiraladığı tespit edilen eve giren ekipler, salon bölümündeki bazanın içinde çıplak cesedini buldu. Polis ekipleri ile savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Bayram'ın cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ESKİŞEHİR'DE YAKALANDI

E.A.'nın, emniyetteki ifadesinde; K.D.'nin arkadaşı Galip Bayram'ın evine gittiğini, bir süre sonra tuvalete gittiğini, döndüğünde ise K.D.'nin Bayram'ı elleriyle boğduğunu gördüğünü ancak engel olamadığını söylediği öğrenildi.

E.A.'nın ifadesi üzerine polis ekipleri, K.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Eskişehir'e kaçtığını tespit eden ekipler, K.D.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. E.A. ile K.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.