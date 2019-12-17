Bugün yağmur var mı? Meteoroloji'den İstanbul ve o bölgeler için son dakika pus ve sis uyarısı | Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 17 Aralık hava durumu raporu paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, kuzey ve batı kesimlerde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak. Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, bugün yağmur var mı? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 17 Aralık hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 17 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu...
2-4 DERECE ARTACAK
Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İl il hava durumu raporu için bir sonraki sayfaya geçiniz...
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 17°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
DENİZLİ °C, 18°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 15°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI °C, 12°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 13°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 17°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU °C, 12°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 16°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
TOKAT °C, 14°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
MALATYA °C, 10°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
VAN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
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