Bugün yağmur var mı? Meteoroloji'den İstanbul ve o bölgeler için son dakika pus ve sis uyarısı | Hava Durumu 17.12.2019 09:58

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 17 Aralık hava durumu raporu paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, kuzey ve batı kesimlerde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak. Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, bugün yağmur var mı? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 17 Aralık hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 17 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu...

2-4 DERECE ARTACAK

Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İl il hava durumu raporu için bir sonraki sayfaya geçiniz...

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 15°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 17°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

DENİZLİ °C, 18°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 15°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI °C, 12°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 13°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 17°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 12°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 16°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

TOKAT °C, 14°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KARS °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

MALATYA °C, 10°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

VAN °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık