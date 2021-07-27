'Bu neyin hazırlığı' ABD’den askeri gösteri! Dedeağaç'a yüzlerce tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı

ABD'nin Dedeağaç'a yüzlerce tank ve zırhlı araç sevkiyatı, "Bu neyin hazırlığı" dedirtti. ABD'nin Yunanistan topraklarında, Dedeağaç, Kavala, Selanik, Larisa, Stefanoviç ve Girit'te askeri üsleri bulunuyor. Bu üslere aralıklı olarak askeri personel, araç ve mühimmat sevkiyatı yapılıyor.

ABD, Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde, Türkiye'nin Edirne sınırına 40 kilometre mesafedeki Dedeağaç üssüne 400'den fazla tank ve zırhlı araç sevkiyatı yaptı.

ABD Savunma Görsel Bilgi Dağıtım Servisi (DVIDS), sevkiyatla ilgili fotoğrafları, "Dedeağaç'ın stratejik olarak konumlandırılmış limanı, ABD Ordusu için kritik derecede önemli bir ulaşım ve lojistik merkezi haline geldi" mesajıyla paylaştı.

598. Ulaştırma Tugayı Albayı Joshua D. Hirsch ise "Mevcut operasyon, muazzam limanın olanaklarından yararlanmak için ortaya koyduğu tüm çabaların doruk noktasını temsil ediyor. Bu; buradaki tüm ekip için inanılmaz bir dönüm noktası" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kıbrıs'ta bundan böyle iki devletli çözüm olmalı" açıklaması ve Maraş'ın açılımı kararının ardından yapılan bu sevkiyat, anlamlı bulundu. Strateji uzmanları, "Bu bir gözdağı ve ABD'nin Yunanistan'ın yanındayız mesajı anlamını taşıyor" ifadelerini kullandı.