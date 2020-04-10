Bosnalı gençlerden Türkiye'nin yardımı için Türkiye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür mesajı 10.04.2020 18:34

Türkiye, koronavirüs salgını ile mücadeleye destek amacıyla Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya tıbbi yardım malzemesi gönderdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan malzemeler, bölge ülkelerinin yetkili makamlarına teslim edildi. Yardımın ulaşması sonrası Bosna Hersekli gençlerden Türkiye’ye çok anlamlı bir teşekkür mesajı geldi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleye destek amacıyla Türkiye'nin Balkan ülkelerine gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı, Sırbistan'ın ardından ikinci durağı Bosna Hersek'e geçtiğimiz çarşamba günü ulaştı.

Yardım talebinde bulunan beş Balkan ülkesine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağı, Uluslararası Saraybosna Havalimanı'nda Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Fahrudin Radoncic ile Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç karşıladı.





Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan yardım malzemeleri, Bosna Hersek makamlarına teslim edildi.

Bakan Radoncic, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek için hayati önem taşıyan tıbbi malzeme yardımı için Türkiye'ye teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına, bu zor zamanlarda bizimle dayanışma içerisinde oldukları için minnettarız." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Koç da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen bu yardımın, Türkiye'nin bu zor dönemlerde dost ve kardeş Bosna Hersek'le dayanışma içinde olduğunu gösterdiğini söyledi.





BaşkanErdoğan'ın Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic'e gönderdiği mektubu da kendisine verilmek üzere teslim ettiğini aktaran Koç, tüm dünyayı etkisi altına alan salgının en kısa sürede sona ermesi temennisinde bulundu.





BOSNA HERSEKLİ GENÇLERDEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Yardımın ulaşması sonrası Türkiye ile gönül bağı en kuvvetli olan Bosna Hersekli gençlerden Türkiye'ye çok anlamlı bir teşekkür mesajı geldi. Videoda çok sayıda Boşnak kardeşimiz Türkiye'ye minnettarlıklarını iletti ve Başkan Erdoğan'a saygılarını sundular.