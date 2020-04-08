Milli Savunma Bakanlığı, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya sağlık malzemeleri götüren Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın Ankara'ya döndüğünü bildirdi.
Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kovid-19 virüsüyle mücadele için hazırlanan maske, tulum ve tanı kitleri Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya teslim edildi. 12 saatlik görevi başarıyla tamamlayan uçağımız ve personelimiz Ankara'ya döndü." bilgisine yer verildi.
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