Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.04.2020 23:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.04.2020 23:21
    ABONE OL

    Son dakika: Balkanlar'a yardım malzemesi taşıyan uçak 'ye döndü

    Son dakika haberi! , , , Karadağ, ve 'ya sağlık malzemeleri götüren () ait uçağın 'ya döndüğünü bildirdi.

    Yardım malzemesi taşıyan uçak Türkiye'ye döndü

    , , , Karadağ, ve 'ya sağlık malzemeleri götüren () ait uçağın 'ya döndüğünü bildirdi.

    Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kovid-19 virüsüyle mücadele için hazırlanan maske, tulum ve tanı kitleri Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya teslim edildi. 12 saatlik görevi başarıyla tamamlayan uçağımız ve personelimiz Ankara'ya döndü." bilgisine yer verildi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Güncel Son dakika: Balkanlar'a yardım malzemesi taşıyan uçak Türkiye'ye döndü
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri