Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan videolu paylaşım: 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünde ikinci gün!

Seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi alan 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti içindeki eleştirilere tahammül edemedi.

TANJU ÖZCAN İÇİN KESİN İHRAÇ İSTEMİ

Geçtiğimiz sene 1 yıl süreyle CHP'den ihraç edilen ve yaklaşık 3 hafta önce geri dönen Tanju Özcan'ın bir kez daha ihracı istendi. Tanju Özcan, 23 Haziran'da yapılan MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

TANJU ÖZCAN KILIÇDAROĞLU'NA İSYAN BAYRAĞINI AÇTI: "BAŞKALDIRIYORUM"

Gelişme üzerine kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan'dan bomba bir çıkış geldi.





Bolu Belediye Başkanı, büyük harflerle "BAŞKALDIRIYORUM" notunu düştüğü bir paylaşım yaparak Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını açtı.

CHP GENEL MERKEZİNE DOĞRU YÜRÜYOR

Özcan daha sonra 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatacağını belirterek 3 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğini söyledi.

Yürüyüşüne dün başlayan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'ün koltuğundan kaldırmak için yürüyorum" dedi.

TANJU ÖZCAN'IN YÜRÜYÜŞÜNDE İKİNCİ GÜN

Dün başladığı yürüyüş ile birlikte CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile birbirilerine giren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ilk gün 24 kilometre yürüdü.

Geceyi Tekke köyü mevkinde karavanda geçiren Özcan, sabah saatlerinde yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.

"ONLARIN KORKTUĞU GİBİ OLACAK"

Yaklaşık 40 kişiyle birlikte Ankara'ya doğru yürüyen Özcan, 30 kilometrelik yolu geride bıraktı. Mola noktasında açıklamalarda bulunan Başkan Özcan, değişimin kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Dün büyük bir inançla başladık, kararlılıkla başladık. Bunun sonucunda da umutlu bir şekilde Ankara'ya giriş yapacağız. Zaten dün parti sözcüsünün açıklamalarında da değişiminden kaçınan, değişmemek için her şeyi yapan, koltuktan kalkmayı reddeden genel merkez yönetiminin ne kadar büyük panik içerisinde olduğunu gösteren açıklamalar. Tecrübeli bir siyasetçi olarak bunu söylüyorum. Dolayısıyla onların korktuğu gibi olacak. Değişim kaçınılmaz" dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: YÜRÜYORUM SANA DOĞRU

Öte yandan Özcan Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu. Yürüyüşünden görüntü paylaşan ve Kılıçdaroğlu ile CHP'nin resmi hesaplarını etiketleyen Özcan, "Yürüyorum sana doğru… Gel birazcık SOLA doğru!!!" notunu düştü.