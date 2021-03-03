Bolivya’da kavga anında korkuluklar kırılınca 5. kattan yere çakıldılar! O anlar kamerada

Güney Amerika ülkesi Bolivya’da bir üniversitede çıkan kavga sonucu demir korkulukların kırılması ile 5. kattan düşen 5 öğrenci hayatını kaybetti, 3 öğrenci yaralandı.
Bolivya basınında çıkan habere göre, başkent La Paz yönetim bölgesine bağlı El Alto kentinde, bir üniversitenin öğrenci merkezinde düzenlenen etkinlik esnasında 4'üncü katın korkulukları kırıldı.
Korkuluklardan düşen 8 öğrenciden 5'i yaşamını yitirdi, 3 kişinin ise hastanede tedavileri devam ediyor.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.