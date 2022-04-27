Bodrum'da turist patlaması! Bodrumlu turizmciler uyardı: "Yerli turist kapıda kalabilir"

Kurban bayramına 1 hafta kala Bodrum'lu turizmciler hazırlıklarını tamamlarken, yerli ve yabancı turistlerin gelmesini bekliyor. Turizmciler önemli uyarılarda da bulunarak Bodrum'a rezervasyon yapmadan gelenler Ramazan Bayramı'nda kapıda kalabilir.



Her bayram dolup taşan Bodrum bu yılda Ramazan Bayramında yerli turistin akınına uğrayacak. Tam sezonda 1 milyon turisti ağırlayan ilçe bayramda da 1 milyon hedefine ulaşmaya çalışıyor. Hazırlıkları tamamlayan oteller, gece kulüpleri ve eğlence mekanları bir birinden ünlü isimleri sahnelere çıkararak Bodrum gecelerine Ramazan Bayramı'yla birlikte hızlı girecek. Hülya Avşar, Özcan Deniz, Gülşen, Kubat ve Funda Arar gibi güçlü sesler otellerde sahne alacak.



Yüzde 80 doldu

Ramazan bayramı için hazırlıklarını tamamlayan oteller rezervasyonların bayrama 1 hafta kala yüzde 80 dolduğunu açıkladı. 1 milyon turistti hedefleyen Bodrum yaz sezonuna erken girmesi turizmcinin de yüzünü güldürdü.



Rezervasyon yaptırmadan gelen kapıda kalır

Bodrum'da tatil yapmak isteyen yerli turistin bayram öncesinde rezervasyon yaptırmaları gerektiğini söyleyen BODER Başkanı Ömer Dengiz, "Şu anda doluluk oranları yüzde 80'lere ulaştı. Bodrum'a rezervasyonsuz gelmeyin, gerçekten kapıda kalabilirsiniz. TÜRSAP onaylı acentalardan rezervasyon yapmanızı şiddete tavsiye ediyorum. Yüksek bir doluluk söz konusu olacaktır Ramazan bayramında yüzde yüz doluluk oranlarını yakalayacağız" dedi.



Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Turizmci Bülent Kaya ise "Ramazan bayramından umutluyuz hareket bekliyoruz. Çok büyük konserler vereceğiz. Bayram'ın 1'inci günü Hülya Avşar bayram eğlencelerine start veriyoruz. Ertesi günü Funda Arar, Özcan Deniz, Kubat ve Gülşen'le 1 haftalık bayram programı yaptık. Bodrum'a bayram tatiline gelecek olan misafirlerimize bir uyarıda bulunmak istiyorum. Rezervasyonlarınızı biran önce yaptırın. Doluluk oranları artmaya başladı" şeklinde konuştu.



Sianji Well Being oteli Yönetim Kurulu Başkanı turizmci Recai Çakır ise 9 günlük bir bayram tatilinin turizmciye nefes olacağını belirterek "Otellerin Ramazan bayramından kapılarını açması bir dolulukla başlayacak. Turizmciye bir nefes aldıracak. Bayram tatili 9 güne çıksaydı daha iyi olurdu. Bayram tatilinin 9 güne çıkma ihtimali henüz netleşmedi. Bayram tatili 9 gün olursa çok iyi olur. Turizmci gecen yaz kaybettiği motivasyonu 9 gün tatil olursa büyük bir moral ve motivasyon ile girerler.



Very Chıc Otel Genel Müdürü Serkan Karaman'da Bodrum'a gelecek insanların bir an önce rezervasyon yaptırmalarını isteyerek "Misafirlerimizi özellikle Bodrum konusunda uyarmak istiyorum, otel rezervasyonları konusunda sıkıntı yaşamamaları adına rezervasyonlarını Bodrum'a gelmeden evvel muhakkak yaptırmalarını öneriyorum. Geldiklerinde yüksek doluluklarla birlikte yer bulamama ihtimalleri çok yüksek. Bununla beraber Bodrum'da yaşanacak yoğun doluluk sebebiyle yer bulma ihtimalleri çok düşük olacak. Benim Bodrum'a tatile geleceklere tavsiyem gelmeden önce rezervasyonlarını yaptırsınlar. Otel bulma konusunda bir problem yaşamasınlar" dedi.