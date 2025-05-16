SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Bodrum’da fırtına felaketi
Haberler Haber Videoları

Bodrum'da fırtına felaketi

Giriş Tarihi: 16.05.2025 18:48:29

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle birçok tekne sürüklenerek karaya vurdu. Denizcilerin çaresizce mücadele ettiği olayda, Pınarlıbelen Mahallesi'nde bir evin çatısı uçtu; olaylarda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle tekneler karaya sürüklendi. Denizcilerin adeta kabusu yaşadı.

Meteoroloji'nin fırtına uyarısı yaptığı Bodrum'da denizde adeta kargaşa yaşandı. Birçok tekne tonozdan ayrılarak sürüklenmeye başladı. Kimi tekneler sürüklenerek karaya vurdu. Birçok teknede demir atılsa da çapa tutmadı ve tekneler sürüklenmeye başladı. Denizciler, teknelerini karaya vurmaktan kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Yarımada genelinde yaklaşık 10 teknenin karaya sürüklendiği öğrenildi.

Pınarlıbelen Mahallesi'nde tek katlı köy evinin çatısı fırtınada uçtu. Evin çatısının neredeyse tamamen uçtuğu olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

SIRADAKİ VİDEO
Ukrayna heyeti: Türkiye ve Erdoğan'a minnettarız!
16.05.2025Cuma
Hatay'da kadın dilencinin yarım günlük Cuma kazancı şoke etti!
16.05.2025Cuma
Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde VI. Ahlâk Şûrası gerçekleştirildi: Erdoğan'dan ahlaki deformasyona çözüm mesajı
16.05.2025Cuma
İstanbul’daki Türkiye-Ukrayna-Rusya üçlü zirvesi sona erdi! Karşılıklı bin esir takası kararı!
16.05.2025Cuma
Manisa'da 3 motosiklet birbirine girdi: Kanlı çarpışma anı kamerada!
16.05.2025Cuma
Bunlar da Var
Samsun’da dehşet anları kamerada: 16 yaşındaki çocuk ablasını kaçıran genci vurarak öldürdü! 03:58
Dehşet anları kamerada: 16 yaşındaki çocuk cinayet işledi!
15.05.2025Perşembe
Osmaniye’de sağanak sonrası sel: Onlarca araç suya kapıldı 01:43
Osmaniye’de sağanak sonrası sel: Onlarca araç suya kapıldı
15.05.2025Perşembe
Antalya’da feci kaza kamerada: Ters yönden çıkan servis motosiklete çarptı! 1 ölü 1 yaralı 04:46
Feci kaza kamerada: 1 ölü 1 ağır yaralı!
15.05.2025Perşembe
Trump’a BAE’de ilginç karşılama: Sarayda saç sallayan kızlar şovu 00:55
Trump’a BAE’de ilginç karşılama
16.05.2025Cuma
CANLI YAYIN