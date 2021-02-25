Haberler Video Haber Videoları Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
25.02.2021 20:59
Ana Sayfa 00:54
Kemal Kılıçdaroğlu malı...
Ana Sayfa 21:29
Esra Erol'a konuk olan Okan...
Ana Sayfa 01:02
Ziya Selçuk'tan yüz yüze...
Ana Sayfa 02:27
MEB Ziya Selçuk’tan aşı...
Ana Sayfa 00:47
Tiger Woods trafik kazası...
Ana Sayfa 00:40
Güzel oyuncu Pembe Mutlu’nun...
Ana Sayfa 01:10
Seri katil Mehmet Ali...
Ana Sayfa 00:42
Bingöl korkutan deprem
Ana Sayfa 02:53
ABD’li emekli korgeneralden...
Ana Sayfa 11:00
Ordudan Paşinyan'a istifa...
Ana Sayfa 16:40
Haftanın dördüncü işlem...
Ana Sayfa 00:15
Altın fiyatları ne oldu! İşte...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin "bedava aşıya para veriliyor" şeklindeki iddiasına çok sert tepki gösteren Bakan Koca, aşıyla ilgili tüm gerçekleri belge gösterip tek tek yanıtladı. Aşıda tedarik ve planlama sorunun olmadığını belirten Koca, yerli aşı çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Öte yandan Sağlık Bakanı, kademeli normalleşme sürecinde 65 yaş üstü için il bazlı kararlar alınabileceğini belirtti. Ayrıca tam kapanmanın düşünülmediğini ifade etti.


Haber Videoları