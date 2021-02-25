Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin "bedava aşıya para veriliyor" şeklindeki iddiasına çok sert tepki gösteren Bakan Koca, aşıyla ilgili tüm gerçekleri belge gösterip tek tek yanıtladı. Aşıda tedarik ve planlama sorunun olmadığını belirten Koca, yerli aşı çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Öte yandan Sağlık Bakanı, kademeli normalleşme sürecinde 65 yaş üstü için il bazlı kararlar alınabileceğini belirtti. Ayrıca tam kapanmanın düşünülmediğini ifade etti.