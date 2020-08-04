Beyrut'ta şiddetli patlama! İşte o anlar

04.08.2020 20:56

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi. Patlama Lübnan eski başbakanlarından Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında yaşandı. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu patlamanı sonrası dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı.