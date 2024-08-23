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Beyoğlu'nda 9 Katlı Otelde Korkutan Yangın! Konuklar tahliye edildi!
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Beyoğlu'nda 9 Katlı Otelde Korkutan Yangın! Konuklar tahliye edildi!

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024, 00:08   |   Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024, 00:08

Beyoğlu Sıraselviler Caddesi'nde bulunan 9 katlı bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangın sırasında otelde konaklayanlar büyük panik yaşarken, bazıları kendi imkanlarıyla tahliye oldu, diğerleri ise ekipler tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale edilirken, soğutma ve duman tahliye çalışmaları devam ediyor.

Beyoğlu'nun en işlek bölgelerinden biri olan Sıraselviler Caddesi'ndeki 9 katlı bir otelde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının başladığı anda otelde bulunan misafirler, yoğun dumanın hızla yayılmasıyla büyük bir panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otelde konaklayan bazı misafirler, dumanın artmasıyla birlikte kendi imkanlarıyla hızla dışarı çıkmayı başardı. Ancak, üst katlarda mahsur kalan diğer konuklar, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bazı kişilere, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda müdahale edildi. Neyse ki, can kaybı yaşanmadı, ancak birkaç kişi dumandan etkilenerek hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkin çalışması sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, itfaiye ekipleri soğutma ve duman tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının verdiği hasarın boyutu ve çıkış sebebi, yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak

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