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Beşiktaş Fabrice N’Sakala'yı transfer ettiğini resmen duyurdu!

Beşiktaş Fabrice N’Sakala'yı transfer ettiğini resmen duyurdu!
12.08.2020 19:23

Beşiktaş Kulübü Alanyasporlu futbolcu Fabrice N’Sakala'yı transfer ettiğini resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.


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