Bebek'te aynı teknede bir günde ikinci yangın: Küle dönen tekne battı

Beşiktaş Bebek Koyu'nda akşam saatlerinde lüks bir teknede çıkan yangın, itfaiye ve kıyı emniyeti ekipleri tarafından kontrol altına alınmıştı. Aynı teknede gece saatlerinde çıkan ikinci yangında alev alev yanan tekne küle dönerek battı.

Olay, saat 01.45 sıralarında Beşiktaş Bebek Koyu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mert K. isimli teknede dün akşam 18:00 sıralarında elektrik panosundan kaynaklanan arıza nedeniyle yangın çıktı. Teknedeki yangın itfaiye ve kıyı emniyeti ekipleri tarafından kontrol altına alındı.





AYNI TEKNEDE BİR GÜNDE İKİNCİ YANGIN

Yaklaşık 8 saat sonra aynı teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken kontrol altına alınamayan yangın büyüdü ve tekneyi bir anda alevler sardı.





1 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevlerin yükselmesiyle birlikte kendilerini tekneden dışarı atarken kıyı emniyeti ekipleri denizden müdahale etti.

Dumandan etkilenen bir itfaiye erine ise sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansta oksijen verildi.





ALEV ALEV YANARAK KÜLE DÖNEN TEKNE BATTI

Yaklaşık 3 saat süren yangında alev alev yanan tekne adeta küle dönerek battı. Ekiplerin çalışması sürerken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.