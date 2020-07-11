Bayraktar İHA-SİHA, Anka, Kirpi ve Atak dünyaca ünlü bilgisayar oyununda yer buldu

11.07.2020 22:50

Dünyanın en çok oynanan FPS online oyunlarından birine Turkish Mod Team üyelerince geliştirilen yamayla Bayraktar İHA ve SİHA, Anka, Kobra, Akrep, Kirpi, Atak helikopteri ve Altay tankı gibi yerli üretim araçlar, mühimmat ve silahlar eklendi. Yama sayesinde oyuncular ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri ya da özel harekat polisi olarak Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Libya harekat bölgelerinde görev alabiliyor.