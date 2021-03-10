Haberler Video Haber Videoları Batman Sason'da öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı! 2 kardeş öldü 27 yaralı

Batman Sason'da öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı! 2 kardeş öldü 27 yaralı

Batman Sason'da öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı! 2 kardeş öldü 27 yaralı
10.03.2021 09:32
Ana Sayfa 05:14
İşçiye koruma kalkanı
Ana Sayfa 02:26
Cumartesi günleri yeniden...
Ana Sayfa 01:24
Meteoroloji İstanbul için saat...
Ana Sayfa 01:10
Osmaniye'de 5 araçlı...
Ana Sayfa 00:59
Ünlü model Karahan Çantay...
Ana Sayfa 02:13
Ömer Çelik: Diyarbakır...
Ana Sayfa 03:13
Ömer Çelik: Kadınlar...
Ana Sayfa 00:54
Son 24 saatte 13 bin 755 yeni...
Ana Sayfa 04:43
Eda Demirci'den Canan Güllü'ye...
Ana Sayfa 01:02
Sıcak hava balonundan sarkan...
Ana Sayfa 02:17
Hande Yener: En büyük...
Ana Sayfa 00:21
Meclis'te kadına yönelik...

Son dakika haberine göre Batman'dan korkunç bir haber geldi. Sason ilçesinde, öğrenciler ile tekstil işçilerinin taşındığı servis minibüsünün 300 metrelik uçurumdan devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 27 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin, kardeş ve öğrenci oldukları öğrenildi.


Son dakika haberine göre Batman'dan korkunç bir haber geldi. Sason ilçesinde, öğrenciler ile tekstil işçilerinin taşındığı servis minibüsünün 300 metrelik uçurumdan devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 27 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin, kardeş ve öğrenci oldukları öğrenildi. Jandarma ve AFAD ekipleri ile çevredekiler, kaza yerinde yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Engebeli bölgede ulaşılan yaralılar, insan zinciri yöntemiyle sağlık görevlilerine ulaştırıldı.






Haber Videoları
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ