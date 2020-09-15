Bataklık-47 operasyonu canlı yayında! Uyuşturucu, sigara ve kadın ticareti...

15.09.2020 15:03

Son dakika haberi... Yasadışı faaliyetler, uyuşturucu, sigara ve kadın ticareti gibi suçlara ilişkin eş zamanlı olarak 7 ilde Bataklık-47 operasyonu gerçekleştirildi. A Haber'in canlı olarak ekranlara getirdiği operasyonlarda jandarma personeli kritik noktalara yaptığı baskınlarla hakkında gözaltı kararı verilen 51 kişiden 47'sini gözaltına aldı. İşte canlı yayında operasyon anları ve detaylar.

Jandarma 7 ilde eş zamanlı olarak düğmesine basılan bataklık operasyonunda kritik noktalara baskın düzenledi. 51 kişi hakkında karar verilirken 47 gözaltına alındığı operasyonlara 176 personel katılırken suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve bu örgütlere üye olmak suçlarından aranan isimler hedefte.

UYUŞTURUCU, SİGARA KAÇAKÇILIĞI, YASADIŞI FAALİYETLER...

Yasadışı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen suç şebekelerine yönelik Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Ordu, İzmir ve Şanlıurfa'da bu operasyonlar yürütüldü. Uyuşturucu, sigara kaçakçılığı, yasadışı faaliyetler gibi birçok suçtan aranan isim bataklık-47 operasyonu ile gözaltına alındı.