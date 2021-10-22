Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti Sivas teşkilatına çağrı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivas’ta AK Parti İl Genişletilmiş Divan Toplantısına katıldı. Yıldırım konuşması sırasında Sivaslılara bir sürpriz yaptı. Cep telefonu ile aradığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Sivaslıları buluşturdu. Erdoğan, konuşmasında "Önemli bir döneme giriyoruz. Bu dönem içerisinde ben inanıyorum ki Sivaslı kardeşlerim tüm ezberleri bozacaktır. Gerek kadın kolları gerekse gençlik kolları olarak, ben bu başarıyı tanıdığım, bildiğim, inandığım Sivas teşkilatında görüyorum." dedi.