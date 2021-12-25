Haberler Haber Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te
25.12.2021 15:04

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 02:12
Asiye'nin tedavisini dünyaca...
Ana Sayfa 00:36
Tarihi eser kaçakçılarına...
Ana Sayfa 04:52
Organları 5 hastaya umut...
Ana Sayfa 01:00
Yeşim Ceren Bozoğlu hem...
Ana Sayfa 03:41
Başkan Erdoğan’dan...
Ana Sayfa 01:31:24
Başkan Erdoğan’dan önemli...
Ana Sayfa 00:55
İstanbul'da ulaşıma yeni yıl...
Ana Sayfa 01:39
Edirne’nin “Enez Ayasofyası”...
Ana Sayfa 00:51
Aziz 8. bölüm 3. fragmanı...
Ana Sayfa 02:48
AK Parti ilçe binasına EYP...
Ana Sayfa 00:42
Esra Erol'un dişli avukatı...
Ana Sayfa 09:40
Başkan Erdoğan'dan önemli...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Başkan Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın yapılacağı Şahinbey Kültür Merkezine hareket ederken de toplanan kalabalığı selamladı, çocuklara hediyeler verdi.

Haber Videoları

Gaziantep Havalimanında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Başkan Erdoğan'a uçaktan inişte yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

Gaziantep Havalimanı Terminal Binası'nda Esat Kabaklı tarafından verilen mini konseri izleyen Erdoğan, "Bayrak" şarkısını alkışla dinledi. Daha sonra otobüsle şehir merkezine hareket eden Erdoğan, yol üzerinde Büyükşehir Belediyesi Kadın Kooperatifleri Birliği üyeleri tarafından açılan standı ziyaret etti. Erdoğan, ziyarette ürünlere ilişkin bilgi aldı, kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın yapılacağı Şahinbey Kültür Merkezine hareket ederken de toplanan kalabalığı selamladı, çocuklara hediyeler verdi.

SON DAKİKA