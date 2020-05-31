Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yapılmıştı! Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi hizmete giriyor!

31.05.2020 13:43

Koronavirüs salgınının Türkiye’ye de sıçramasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Atatürk Havalimanı’nda yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi adı verilen yeni salgın hastanesi hizmete giriyor. Öte yandan Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit tarafından yapılan ve restoren edilen Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi’ndeki çalışmalar da tamamlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamadan sonra temelleri atılan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi tamamlandı.

Atatürk Havalimanı'ndaki geniş bir alanda oluşturulan bin yataklı Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde ve Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nde iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile 7 gün 24 saat esasına dayalı aralıksız bir çalışma yürütüldü.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açılışı yapılacak Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne ulaşım sağlamak için 73H hattının hizmete alınacağı açıkladı.

Açıklamada, "Hastanenin ilk etapta 300 personel ile hizmete başlayacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda, hastane çalışanlarının Marmaray, metrobüs ve metro hattına ulaşımı için 73H Atatürk Havalimanı-Acil Durum Hastanesi hattı pazartesi günü devreye giriyor. Hat, 2 araçla Beşyol ve Sefaköy metrobüs durakları ile Atatürk Havalimanı Metro durağına entegre olarak planlandı" bilgisi verildi.

Seferlerin hastane mesai saatlerine uygun şekilde oluşturulduğu belirtilen açıklamada, ilerleyen dönemde hattaki talebin artması durumunda sefer ve araç sayısında artış yapılabileceği vurgulandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Yeşilköy'de 45 günde inşa edilen Prof.Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi İstanbul'a ve milletimize hayırlı olsun. 75bin m² kapalı alan 1008 yatak kapasitesi 16 ameliyathane 432 yoğun bakım odası" ifadeleri kullanıldı.

Bugün açılışı yapılacak olan 2 salgın hastanesinin son durumu havadan görüntülendi.