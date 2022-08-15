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Başkan Erdoğan'ın hizmet ve eser siyaseti! AK Parti'nin kuruluşunun 21. yılında büyük dönüşümü vatandaşlar anlattı

Başkan Erdoğan'ın hizmet ve eser siyaseti! AK Parti'nin kuruluşunun 21. yılında büyük dönüşümü vatandaşlar anlattı
15.08.2022 08:49

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14 Ağustos 2001'de siyaset sahnesindeki yerini alan AK Parti, 3 Kasım 2002'deki ilk seçim sınavından, yüzde 34,28'lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı ve tek başına iktidar oldu. O tarihten günümüze kadar Başkan Erdoğan liderliğinde milletin gönlünde taht kuran AK Parti'nin Türkiye'de gerçekleştirdiği büyük dönüşümü vatandaşlar anlattı. Gülden Gebiç "Üniversite eğitimim engellendi. Başörtüsü sorunu kalkınca mezun oldum. Şimdi herkes özgür" dedi. Recep Beykoz ise "Şimdi herkes eşit ve hastane, doktor seçme hakkına sahibiz" diye konuştu.

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