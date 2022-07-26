Başkan Erdoğan'dan YPG elebaşı Salwa Yusuk için taziye yayınlayan ABD'ye sert tepki: YPG'nin DEAŞ'tan ne farkı var?

Başkan Erdoğan, Ciyan Tolheldan Afrin kod adlı terörist Salwa Yusuk için taziye yayınlayan ABD'ye sert tepki gösterdi. Teröristi eylemleriyle deşifre eden Başkan Erdoğan, "Bu taziye yayımladıkları terörist kim diye şöyle bir bakarsanız, Türkiye'ye karşı terör eylemlerinde bulunan, Suriye'de kız çocuklarını terör örgütlerine katmak için çalışan biri. Amerika'nın terör örgütüyle iş tutması kendi kazdığı kuyuya düşmesi sonucunu doğuracaktır." dedi. ABD'nin teröre örgütlerine verdiği desteği görmezden gelemeyeceklerini belirten Erdoğan, "DEAŞ'ın terör örgütü olarak PKK'dan, YPG'den ne farkı var? Bir terör örgütüyle mücadele için bir başka terör örgütüyle iş tutulmaz. Bunu bileceğiz." ifadelerini kullandı.