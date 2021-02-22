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Başkan Erdoğan'dan 'Uluslararası Göç Konferansı'nda önemli açıklamalar: AB elini taşın altına koymadı

Başkan Erdoğan'dan 'Uluslararası Göç Konferansı'nda önemli açıklamalar: AB elini taşın altına koymadı
22.02.2021 19:36
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Yola çıkacaklar dikkat!...
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Başkan Erdoğan'dan Kemal...
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İbrahim Tatlıses ve sevgilisi...

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, 'Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Konferansı Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi' programında önemli açıklamalarda bulundu. Avupa Birliği'nin ikiyüzlü tavrını eleştiren Başkan Erdoğan, "AB Yunanistan'a 100 bin sığınmacı için, 3 milyar Avro destek verirken, Türkiye'deki 4 milyon sığınmacı için elini taşın altına koymadı." ifadelerini kullandı. ABD'li generalin terör örgütü PKK'ya destek çıkan açıklamalarına da tepki gösteren Erdoğan, Suriye sınırına yeni bir operasyonun sinyalini verdi.


Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, 'Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Konferansı Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi' programında önemli açıklamalarda bulundu. Avupa Birliği'nin ikiyüzlü tavrını eleştiren Başkan Erdoğan, "AB Yunanistan'a 100 bin sığınmacı için, 3 milyar Avro destek verirken, Türkiye'deki 4 milyon sığınmacı için elini taşın altına koymadı." ifadelerini kullandı. ABD'li generalin terör örgütü PKK'ya destek çıkan açıklamalarına da tepki gösteren Erdoğan, Suriye sınırına yeni bir operasyonun sinyalini verdi.
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