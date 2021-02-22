Başkan Erdoğan'dan 'Uluslararası Göç Konferansı'nda önemli açıklamalar: AB elini taşın altına koymadı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, 'Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Konferansı Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi' programında önemli açıklamalarda bulundu. Avupa Birliği'nin ikiyüzlü tavrını eleştiren Başkan Erdoğan, "AB Yunanistan'a 100 bin sığınmacı için, 3 milyar Avro destek verirken, Türkiye'deki 4 milyon sığınmacı için elini taşın altına koymadı." ifadelerini kullandı. ABD'li generalin terör örgütü PKK'ya destek çıkan açıklamalarına da tepki gösteren Erdoğan, Suriye sınırına yeni bir operasyonun sinyalini verdi.