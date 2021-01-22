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Başkan Erdoğan'dan Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu heyetini kabulünde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu heyetini kabulünde önemli açıklamalar
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu heyetini kabulünde önemli açıklamalarda bulundu. "Türkiye'ye güvenen yatırımcılar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazanmaya devam edecektir." diyen Başkan Erdoğan yüksek faize karşı olduğunu yineleyerek, "Reform gündemimizle ilgili yoğun bir hazırlık dönemini geride bıraktık. Yakında kapsamlı reform paketimizi kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu heyetini kabulünde önemli açıklamalarda bulundu. "Türkiye'ye güvenen yatırımcılar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazanmaya devam edecektir." diyen Başkan Erdoğan yüksek faize karşı olduğunu yineleyerek, "Reform gündemimizle ilgili yoğun bir hazırlık dönemini geride bıraktık. Yakında kapsamlı reform paketimizi kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

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