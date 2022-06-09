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Başkan Erdoğan'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı
09.06.2022 15:38 - Son Güncelleme: 09.06.2022 15:39

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 yıl önce terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 yıl önce terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Aybüke kızımızı hiçbir zaman unutmayacak, onu bizden ayıran teröristlerle ve o teröristlere kol kanat gerenlerle mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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