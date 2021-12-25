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Başkan Erdoğan'dan pitbull saldırısına tepki: Beyaz Türkler hayvanlarınıza sahip çıkın

Başkan Erdoğan'dan pitbull saldırısına tepki: Beyaz Türkler hayvanlarınıza sahip çıkın
25.12.2021 17:44

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkamil Vadi Park, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Gaziantep Havalimanı yeni terminal binası ile yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemdeki sokak hayvanı saldırılarına değinen Erdoğan, "Beyaz Türkler hayvanlarınıza sahip çıkın. Asiye yavrumuz hamdolsun emin ellerde. Yavrumuzu Antalya'ya götürdük. Prof. Dr. Ömer Bey'e emanet ettik. İnşallah yavrumuzu sağlığına kavuştururuz." ifadelerini kullandı.

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