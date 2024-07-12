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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024, 02:24 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2024, 02:36

Başkan Erdoğan'dan net FİLİSTİN duruşu: ''İsrail'in NATO'yla ortaklığı sürdürmesi mümkün değildir''

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, NATO'ya Gazze çağrısında bulunarak, " Kendi topraklarında acı çeken Filistin'in kendi devletlerini sahip olması gerçekleşmeden kalıcı barıştan bahsedilemez. Filistin'de kapsamlı, sürdürülebilir barış tesis edilene kadar, İsrail'le NATO nezdinde işbirliği yönündeki girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacaktır. İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin NATO'yla ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir" dedi.

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