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Başkan Erdoğan'dan 'NATO Zirvesi' öncesi önemli açıklamalar... İsveç ve Finlandiya, Biden, Miçotakis ve F-16'lar...

Başkan Erdoğan'dan 'NATO Zirvesi' öncesi önemli açıklamalar... İsveç ve Finlandiya, Biden, Miçotakis ve F-16'lar...
28.06.2022 12:09

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Muhalefete tokat gibi cevap!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de 28-30 Haziran'da gerçekleştirilecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere bugün İspanya'ya gitmek için yola çıktı. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, tahıl koridoru, Rusya - Ukrayna savaşı, Yunanistan ile Ege'de yaşanan sorunlar, Suriye'nin kuzeyine yapılacak operasyon ve küresel ekonomi konularını gündeme getirecek. Erdoğan Zirve öncesi Esenboğa Havalimanı'ndan önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Biden ile bir görüşme yaptığını belirten Erdoğan yeni bir görüşme daha yapılabileceğini ifade etti. Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın NATO talebine ilişkin, "NATO'ya üye olacaklarsa ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar. Aksi düşünülemez." ifadelerini kullandı.

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