Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terör örgütü PKK'ya destek veren İsveç ve Finlandiya ile yapılan mutabakatın her şeyin bittiği anlamına gelmediğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Yaptığımız görüşmelerle PKK/PYD/YPG, FETÖ, tüm bu terör örgütleri NATO’nun artık yazılı kayıtlarına giriyor. Bu işin yazılı kayda girmesi ilk defa oluyor. Girmediği takdirde, kusura bakmayın. Bu bizim kırmızı çizgimizdir.” dedik. Herhangi bir yanlışları vesaire olduğu zaman zaten kapı gibi belgeler elde, oradan gereğini yaparız." dedi. Suriye'ye operasyon sinyali veren Erdoğan, "Bu konuyla ilgili olarak benim her zaman bir ifadem var; bir gece ansızın gelebiliriz. Biraz sabırlı olursak, biz şu anda peyderpey yürüttüğümüz operasyonların fevkinde olanı da inşallah en güçlü şekilde vakti saati geldiğinde gerçekleştiririz." ifadelerini kullandı.