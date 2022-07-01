Başkan Erdoğan'dan Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi, 10'uncu Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ege'deki haklarımızdan taviz vermeden sınırlarımızı koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Yunanistan 1 asır önce yaşananlardan ders almalıdır." ifadelerini kullandı. Erdoğan sınır ötesi operasyona ilişkin de mesaj verdi. Erdoğan, "Yeni harekatlarla hedefimize ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.