Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'YSK' iddialarına tepki! "Bedel ödetmeli..."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna dönüşü uçakta gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim elimizdeki bilgiler YSK'da yok" açıklamalarının kendisine sorulması üzerine dikkat çeken açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına inanıyor musunuz? Adamın hayatı yalan." dedi. Erdoğan, "YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı. Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli. " ifadelerini kullandı.