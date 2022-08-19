Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'YSK' iddialarına tepki! "Bedel ödetmeli..."

Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'YSK' iddialarına tepki! "Bedel ödetmeli..."

Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'YSK' iddialarına tepki! "Bedel ödetmeli..."
19.08.2022 12:55

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:38
CHP tiyatrosu ifşa oldu
Haber 00:29
Başkan Erdoğan-Zelenskiy...
Haber 05:29
Başkan Erdoğan Ukrayna'ya...
Haber 09:31
Bakan Kurum'dan flaş...
Haber 01:43
CHP ve Saadet'ten 2 isim AK...
Haber 02:06
Ankara'da sokaklar göle döndü
Haber 14:01
Beykoz'da istinat duvarı çöktü
Haber 00:39
Tarihi Kapalıçarşı'da su...
Haber 00:29
İstanbul'da İETT otobüsünün...
Haber 00:11
Bebek'te sahil yolu göle döndü
Haber 12:32
Büyük dönüşümü vatandaşlar...
Haber 01:59
Prof. Dr. Üstün Dökmen'den...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna dönüşü uçakta gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim elimizdeki bilgiler YSK'da yok" açıklamalarının kendisine sorulması üzerine dikkat çeken açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalarına inanıyor musunuz? Adamın hayatı yalan." dedi. Erdoğan, "YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı. Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli. " ifadelerini kullandı.

Haber Videoları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna dönüşü uçakta gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim elimizdeki bilgiler YSK'da yok" açıklamalarının kendisine sorulması üzerine dikkat çeken açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına inanıyor musunuz? Adamın hayatı yalan." dedi. Erdoğan, "YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı. Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli. " ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA