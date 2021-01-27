Başkan Erdoğan'dan İslam düşmanlığına sert tepki: Artık 'dur' denmelidir

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan "Holokost, Bosna, Ruanda, Kamboçya gibi trajedilerin tekerrür etmemesi için uluslararası toplum harekete geçmelidir. Bilhassa dijital platformların ve basın-yayın organlarının da etkisiyle artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık 'dur' denilmelidir" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığının Uluslararası Holokost'u Anma Günü dolayısıyla hayata geçirdiği internet sitesinde video mesaj yayımladı.