Başkan Erdoğan’dan Darülaceze Yurt ve Tesis açılışında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Sadece yaşlı, çocuk, engelli ve kadınlarla kalmıyoruz, her kesimi; koruyan, gözeten, destekleyen, hayata tutunmasını sağlayan politikalar geliştiriyor, bunları kararlılıkla uyguluyoruz." dedi. Üniversite öğrencileri üzerinden yürütülen "barınamıyoruz" provokasyonuna da tepki gösteren Erdoğan, "Yalan yanlış kişileri banklara yatırdılar. Yurt kapasitelerini hiç bir dönem olmadığı kadar tırmandırdık. Son günlerde üniversite öğrencileriyle ilgili çirkin bir kampanya sürdürülüyor. Yalan söylüyorlar." ifadelerini kullandı.